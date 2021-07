O futebolista do Sporting, Pedro Porro, sofreu uma luxação da articulação tíbioperoneal superior do joelho direito, confirmou esta sexta-feira o clube verde e branco.

Porro saiu lesionado do jogo particular ante o Belenenses, no Algarve, na noite de quinta-feira, mas o tempo de paragem não é detalhado pelo Sporting.

Em todo o caso, adivinha-se como difícil a participação de Porro para o início oficial dos jogos, o primeiro a 31 de julho, para a Supertaça, ante o Sporting de Braga.

No treino da manhã desta sexta-feira, os titulares ante o Belenenses fizeram trabalho de recuperação, ao passo que os restantes trabalharam no relvado às ordens do treinador Ruben Amorim.

A equipa leonina volta a trabalhar às 09h30, à porta fechada.