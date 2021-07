Jogadores do Sporting, Pedro Porro, Ricardo Esgaio e Gonçalo Esteves, todos laterais-direitos, falaram à TVI após a conquista da Supertaça, com uma vitória frente ao Sp. Braga:

[Porro] «Estava muito nervoso, fora do campo é muito diferente. Apoiei a equipa como podia, estou sem voz. Dedicamos esta Supertaça a todos os que nos apoiaram.

O Esgaio esteve muito bem. Tenho uma relação muito boa com ele, já lhe disse várias vezes que é fantástico.

[Fala Esgaio] A nossa relação já era boa quando jogávamos um contra o outro, ele recebeu-me muito bem. A nossa relação é fantástica, apesar de sermos da mesma posição, somos profissionais e amigos.

Misto de sensações por defrontar o Sp. Braga? Claro que sim, estive quatro anos naquele clube, não foi em vão. Saí do Sporting e eles é que me ajudaram a crescer. Isso provou-se, tenho de agradecer ao Sp. Braga, mas a minha cabeça está no Sporting.

[Gonçalo Esteves] Como é ter estes companheiros? Jogam muito, é incrível.»