Pedro Porro tem sido uma das opções indiscutíveis no Sporting de 2020/2021, que é líder da I Liga portuguesa após um início de época marcado pela eliminação das competições europeias. Após os primeiros três meses de leão ao peito, o internacional sub-21 por Espanha afirma que o treinador Ruben Amorim prima pelo trabalho e que lhe deu confiança para singrar, que Pedro Gonçalves é um «grande jogador» e que Sebastián Coates foi um colega de equipa importante nos primeiros tempos em Alvalade.

«[Rúben Amorim] é um treinador que trabalha muito, dá muitas voltas às coisas e vê-se o grande treinador que é. Do pouco tempo que levo com ele, vejo que é muito trabalhador e deu-me uma confiança enorme desde que cheguei. Aos poucos encontrei-me melhor e foi graças à confiança do clube, dos companheiros: sem eles não estaria ao nível que estou agora e sinto que estou a um nível muito alto. Há sempre jogos maus, mas quero seguir nesta linha», notou, em declarações à agência EFE, reproduzidas este domingo.

E dois desses colegas foram salientados pelo lateral. Pedro Gonçalves? «É um grande jogador, nota-se e os números estão aí. Mas também, por detrás disso, está o trabalho que nós temos, tanto na defesa como no ataque. Somos um grupo compacto. Claro que é um grande jogador e o seu nome vai ser mais badalado, mas ele é um jogador que vai jogo a jogo, como todos», disse, antes de falar de Coates.

«O ‘Seba’, para mim, foi uma peça fundamental. Desde que cheguei tratou-me de forma genial e tudo o que precisei, dentro e fora de campo, deu-me. Está a dar-me muita confiança. É um profissional como uma coroa de um pinheiro [ndr: expressão utilizada em espanhol para designar algo grande] e estou-lhe muito agradecido», frisou.

Emprestado pelo Manchester City ao Sporting por dois anos, Porro diz que «vai continuar até que terminem os dois anos e depois vê-se» o que pode acontecer. Certo é que, para já, admite que está no melhor momento da carreira. «Posso dizer que sim. Sinto a mesma confiança que sentia no Girona, lá tive uma confiança enorme. A cada jogo, terei mais confiança. Vinha de uma fase em que não jogava e o passar dos jogos está a dar-me uma confiança enorme», salientou, dizendo ainda que não teve dúvidas para rumar a Alvalade. «Falaram-me do Sporting, que é um grande clube, um grande de Portugal e não pensei duas vezes», respondeu.

Nesta altura em Marbella, na concentração dos sub-21, Porro disse ainda que a Liga portuguesa o surpreendeu. «Não pensava que fosse tão física, é preciso correr muito (risos). Custou-me um pouco porque vinha de não jogar. Todos os jogos são muito difíceis porque há equipas que defendem muito bem e, sendo uma equipa grande, as coisas ficam difíceis», analisou.

Ainda o teqball

Além do futebol, Pedro Porro, no meio da concentração nos sub-21 espanhóis, já mostrou dotes a jogar teqball. E admite que é prática recorrente. «Cada vez que vamos ao ginásio jogamos para nos ativarmos. Começamos a jogar na brincadeira e, no final, tiramos proveito disso, picamo-nos (risos). Quem perde paga alguma coisa, mas como agora não podemos ir a lado algum, damos umas orelhadas (risos)», concluiu.