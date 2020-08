Pedro Porro é reforço do Sporting para as próximas duas épocas, por empréstimo do Manchester City. O lateral-direito espanhol, de 20 anos, tem um leão tatuado no braço e explicou o significado do desenho.

«Foi a primeira tatuagem que fiz. Gosto muito de leões. O meu avô sempre me tratou como um leão, sempre me incentivou a lutar. Ele dizia-me desde pequeno que eu tinha de ser um leão na vida, se não acabavam por me comer. Agora tenho o leão do meu avô e o leão do Sporting», afirmou em declarações à Sporting TV.

Ligado ao Manchester City desde o verão de 2019, após uma boa temporada no Girona, Porro esteve cedido na época passada ao Valladolid, tendo participado em 15 jogos.

Agora, segue-se Portugal na rota de um lateral que se apresentou como «trabalhador» e cumpridor dos objetivos. «Cheguei a um dos maiores clubes portugueses. Estou feliz por estar aqui, porque é um projeto interessante. Tudo isto é novo para mim. Será um grande passo na minha carreira. Vou dar tudo e quero fazer um bom campeonato, juntamente com os meus colegas e treinador. Espero dar muitas alegrias», concluiu.