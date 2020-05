Pedro Proença, presidente da Liga, agendou para terça-feira uma reunião extraordinária na sede do organismo. Em cima da mesa da direção estarão as consequências que o final antecipado da II Liga trará à competição.



A reunião terá três pontos, de acordo com a Liga de Clubes.



1 – Decisão relativa às consequências desportivas do término da competição da II Liga;



2- Definição e decisão da verba do orçamento da Liga Portuguesa de Futebol Profissional para apoio às equipas da II Liga;



3 – Aprovação do Regulamento de Apoios às equipas da II Liga.



O Governo, em acordo com a Direção Geral de Saúde, aceitou o regresso da I Liga e a realização da final da Taça de Portugal, mas a II Liga 19/20 não terá continuidade.



Já neste sábado, a FPF indicou o Vizela e o Arouca como clubes promovidos do Campeonato de Portugal. Se a inexistência de descidas for confirmada, o segundo escalão passará de 18 para 20 clubes.