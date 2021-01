A final four da Taça da Liga vai realizar-se em Leiria nos próximos quatro anos, revelou Pedro Proença.



«Percebemos que esta competição tinha lugar no calendário competitivo. Tivemos marcas fortes que acreditaram nesta competição. Os próprios clubes acreditaram que era possível fazer da competição um produto comercial. Quando fizemos a transição de Braga para Leiria, ficámos desiludidos por não dar ao município pode dar. Podemos adiantar que a competição fica em Leiria nos próximos quatro anos», disse o presidente da Liga, citado pelo «Record».



O dirigente explicou que este deveria ser o primeiro ano que Leiria acolheria a prova, mas as alterações provocadas pela pandemia de Covid-19 alteraram os planos.



«Este era para ser o primeiro ano, mas será o ano zero. Esta competição está amputada do principio maior. Falta a relação com a comunidade… Falta a festa», esclareceu.