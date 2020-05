A Liga vai discutir o futuro de Pedro Proença em Assembleia Geral.

Essa foi uma das definições que saíram da reunião do presidente do organismo com os líderes dos clubes, nesta quinta-feira.

A continuidade do antigo árbitro está, assim, em aberto, depois de notícias que davam conta de mal estar de alguns presidentes e apontavam motivos para esse desagrado. O principal é a carta que Proença escreveu ao Presidente da República e ao Ministro da Economia, a sugerir que os jogos da Liga fossem transmitidos em sinal aberto.

Assim, está para breve o anúncio de uma AG que não terá a continuidade de Proença à frente do organismo como tema único, mas será o principal.