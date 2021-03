Pedro Proença foi reeleito esta sexta-feira como membro da Direção da Associação das Ligas Europeias (EL), entidade cujo objetivo principal é proteger as competições europeias domésticas.

«Acho que é um sinal de reconhecimento e o que vale a Liga portuguesa no posicionamento das ligas europeias. Fico satisfeito por poder estar neste pequeno grupo de pessoas, que vai decidir o próximo futuro das competições. Não só daquilo que será o desenvolvimento das competições internas, mas, fundamentalmente, de ter uma voz, para poder opinar relativamente aquilo que são os novos quadros competitivos», afirmou o presidente da Liga Portugal, em declarações à Lusa.

Entre muitos objetivos, o antigo árbitro destacou a reestruturação e reorganização dos modelos competitivos internacionais, sempre equilibrando os interesses desportivos e financeiros.

«E isto é absolutamente fundamental para os clubes portugueses. Esta reeleição aparece como um reconhecimento de todos os clubes portugueses, das sociedades desportivas, obviamente, também o da própria federação e das seleções, pelo que têm feito. Para nós, poder estar no ‘board’ [direção], onde temos uma opinião clara, que é ouvida, junto de todos os ‘stakeholders’ [parceiros], vai-nos poder posicionar de forma diferente e ter uma intervenção diferente e que é fundamental para a manutenção do nosso posicionamento no ranking da UEFA.»

Na mesma ocasião, Proença voltou a afirmar que acredita no regresso do público aos estádios ainda esta temporada.

«É evidente que é a nossa vontade e trabalhámos ao longo desta mesma época para que o público pudesse rapidamente voltar aos espetáculos. Percebemos que isso acontecerá de uma forma transversal. Obviamente, aquilo que o futebol exige é uma equidade relativamente a todas as outras atividades», disse.

«Eu teria esperança e tenho esperança de que, assim que consigamos também resolver este processo da pandemia que nos tem assolado, e se rapidamente chegarmos à imunidade de grupo, seja possível esta época. E faço-o com grande fervor, que ainda esta época possamos ter público nas bancadas, porque é para isso que nós aqui estamos, para dar essa satisfação relativamente aos adeptos», acrescentou.