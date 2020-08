A nova direção da Liga Portugal para a temporada 2020/21 ficou definida, esta sexta-feira, com poucas alterações, depois de realizada a eleição e cumpridos os procedimentos estatutários na sede do organismo, no Porto.

Pedro Proença continua a ser o presidente, o representante da Federação Portuguesa de Futebol também se mantém, tal como o corpo diretivo, que continua a ser comandado pelas sociedades desportivas do FC Porto, Sporting e Rio Ave FC, enquanto Boavista e Farense passam a ser as sociedades cooptadas enquanto representantes da Liga.

Em representação da II Liga foram eleitas, por unanimidade, Oliveirense, Vilafranquense e Casa Pia.