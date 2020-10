Pedro Proença anunciou que vão ser realizados cinco testes-piloto, com dez por cento de público nas bancadas, em relação à capacidade dos estádios, naquele que será um primeiro passo para o regresso dos adeptos às bancadas.

O primeiro teste será já no sábado, no Santa Clara-Gil Vicente, depois haverá mais dois testes nos jogos da Seleção Nacional [Espanha e Suécia] e outros dois nos jogos que estavam em atraso na II Liga, marcado para dia 8 – Académico-Académica e Feirense-Desp. Chaves.

«Vamos ter uma sequência de cinco jogos que começará já amanhã [sábado], com o Santa Clara-Gil Vicente

«Todos estes jogos serão monitorizados pela própria Liga. Depois de cada jogo será elaborado um relatório passados dois dias e teremos uma reunião com Direção Geral de Saúde. A última reunião conclusiva será no dia 19 de outubro. A partir dessa data vão tirar-se as conclusões finais relativamente ao testes-piloto. Conseguimos aquilo que queríamos. o início dos testes-piloto que vão começar com dez por cento da capacidade dos estádios. Acreditamos que este é o primeiro passo para que a integração do público comece a acontecer com toda a naturalidade e toda a responsabilidade que o momento exige», destacou o presidente da Liga.