A Direção da Liga Portugal, que esteve reunida na manhã desta sexta-feira, validou a constituição de uma empresa para a centralização dos direitos audiovisuais dos campeonatos profissionais.



A empresa, explica o organismo, já foi constituída e conta com quatro administradores.



Domingos Soares de Oliveira, CEO do Grupo Benfica e administrador da SAD do Benfica, é um dos elementos, a par do presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, e dos diretores Executivos do organismo, Tiago Madureira e Rui Caeiro.



O nome de Domingos Soares de Oliveira foi validado na Cimeira de Presidentes, realizada a 2 de setembro.

