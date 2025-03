Pedro Proença está em processo de campanha para as eleições para o Comité Executivo da UEFA, nas quais é candidato a um lugar. Nesse sentido, avançou o Jornal de Notícias e confirmou o Maisfutebol, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol enviou na última terça-feira uma carta às 55 federações nacionais com um lugar na UEFA.

Tudo aconteceu após a tomada de posse de Fernando Gomes como presidente do Comité Olímpico de Portugal. E porque é que isto é relevante? Basicamente porque no discurso de posse Fernando Gomes revelou que se ia dedicar a cem por cento ao Comité Olímpico e abandonar, por isso, o FIFA Council.

Ora sabendo-se que a UEFA, por princípio, não costuma eleger para o Comité Executivo membros de países que já estejam no FIFA Council, até para não haver uma concentração de informação e poder em determinados países, Pedro Proença reagiu com uma missiva a reforçar a sua própria candidatura.

A missiva foi enviada nessa mesma terça-feira à noite e elogiava o legado que Fernando Gomes deixa no futebol português e mundial, acrescentando que o antigo presidente pode agora elevar o desporto português a um novo patamar e que conta com o apoio dele para o Comité Executivo da UEFA, de forma a continuar o trabalho que Portugal tem feito internacionalmente no futebol.

Pedro Proença é, recorde-se, um dos onze candidatos a um dos sete lugares no Comité Executivo, numas eleições que estão marcadas para a próxima quinta-feira, em Belgrado, na Sérvia.