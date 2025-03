A Federação Portuguesa de Futebol informou este domingo, através de um comunicado, que agentou uma reunião de emergência da direção para esta segunda-feira, a partir das 9:30 horas, na Cidade do Futebol.

«A reunião servirá para análise e avaliação das consequências das insinuações do Presidente do Comité Olímpico de Portugal, num momento que antecede as eleições para o Comité Executivo da UEFA, agendadas para 3 de abril», pode ler-se.

A Federação diz ainda que as eleições para o Comité Executivo da UEFA são «importantíssimas para o futebol português tendo em conta os desafios que se avizinham, nomeadamente a organização do Campeonato do Mundo 2030».

Recorde-se que Pedro Proença referiu, numa carta enviada às 55 federações que compõe a UEFA, que tinha o apoio de Fernando Gomes na corrida a um lugar no Comité Executivo da UEFA, e elogiava o legado do antecessor na Federação.

Perante isto, e depois de garantir ao Maisfutebol que era tudo falso, Fernando Gomes escreveu uma carta às mesmas 55 federações nacionais a dizer que não apoiava Proença e que este estava a destruir todo o trabalho feito na FPF.