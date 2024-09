O presidente da Liga, Pedro Proença, afirmou esta sexta-feira ter sido desafiado pelos clubes das I e II Ligas a concorrer à sucessão de Fernando Gomes na liderança da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«Fui desafiado pelos clubes do futebol profissional a poder ser eventualmente candidato à FPF. Disse-lhes que estou muitíssimo satisfeito no lugar que hoje desempenho e que assumi um compromisso com todos nas últimas eleições. Dar esse passo vai depender deles e também da minha vontade e reflexão», afirmou, Proença, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, após a Assembleia Geral (AG) ordinária da Liga na sede do organismo, no Porto.

«Ainda não é o momento. Na hora e no momento oportuno, que será na próxima Cimeira de Presidentes [ndr: ainda sem data oficializada], obviamente que os clubes do futebol profissional e eu teremos uma palavra a dizer relativamente a essa matéria», disse, ainda.

Na quinta-feira, Proença garantiu que irá, no futuro, «estar ao serviço do futebol» e também deixou uma “bicada” ao Benfica a propósito dos direitos televisivos.

Nesta AG, entre outras propostas, as 34 sociedades desportivas aprovaram, por unanimidade, o relatório de atividades e contas da temporada 2023/24 e a manutenção da distribuição equitativa das verbas de solidariedade provenientes da UEFA aos clubes da II Liga.

As próximas eleições para a FPF ainda não têm candidaturas oficializadas, nem data marcada.

Fernando Gomes está em funções desde 17 de dezembro de 2011 e cumpre o terceiro e último mandato permitido por lei, que termina até seis meses depois do ciclo olímpico de 2024.