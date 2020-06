O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, mostrou, esta quarta-feira, orgulho pela escolha de Portugal para acolher as decisões da Liga dos Campeões de 2019/2020.

«Ter a confiança da UEFA para receber pelo menos sete jogos da fase final da Liga dos Campeões é sinal de orgulho, mas também da qualidade que as infraestruturas do futebol profissional têm. Algumas, como as escolhidas, são de excelência e isso deve ser valorizado por todos nós», sublinhou Proença, numa mensagem publicada no sítio oficial da LPFP.

Lisboa, no Estádio da Luz e no Estádio José Alvalade, vai receber os jogos dos quartos de final, meias-finais e final da competição, com todas as eliminatórias a um só jogo. Antes, o encontro decisivo estava previsto para o Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia.

A final a oito da Liga dos Campeões, na capital portuguesa, vai realizar-se entre os dias 12 e 23 de agosto, por força das circunstâncias extraordinárias motivadas pela pandemia da covid-19.