Pedro Proença já deixou as felicitações a Reinaldo Teixeira, que foi eleito como novo presidente da Liga Portugal. Numa nota publicada no site oficial da Federação, Proença garantiu que «hoje começa uma nova era na relação entre a FPF e a Liga Portugal», adiantando que será «uma era de compromisso» e «uma era de união».

A mensagem de Pedro Proença:

«Em meu nome e em nome da Federação Portuguesa de Futebol, felicito o novo presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira.

Estou certo, pela relação pessoal contruída ao longo dos anos, de que graças ao seu conhecimento profundo do futebol e à sua visão para o futuro, que partilhamos, Reinaldo Teixeira será capaz de, em conjunto com todos os clubes do futebol profissional, manter o legado de união que se revelou decisivo, ao longo da última década, para o crescimento da Liga Portugal.

A Reinaldo Teixeira, e a todas as sociedades desportivas do futebol profissional, deixo a garantia de que terão na Federação Portuguesa de Futebol um aliado comprometido na resolução dos grandes desafios que nos aguardam.

Hoje começa uma nova era na relação entre a FPF e a Liga Portugal. Uma era de compromisso! Uma era de união!»