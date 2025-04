Pedro Proença esteve esta quinta-feira no congresso da UEFA em Belgrado, tendo votado na eleição do Comité Executivo da UEFA, para o qual era um dos onze candidatos.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, porém, não foi eleito, tendo falhado ser um dos sete candidatos mais votados pelas 55 federações nacionais que formam a UEFA.

Pedro Proença recebeu apenas 7 votos e foi o candidato menos votado, de todos os onzes que se apresentaram na eleição ao Comité Executivo da UEFA.

Candidatos eleitos:

Países Baixos - 49 votos

Itália - 48 votos

Alemanha - 48 votos

Croácia - 42 votos

Finlândia - 41 votos

Estónia - 37 votos

Arménia - 29 votos

Candidatos não eleitos:

Polónia - 21 votos

Liechtenstein - 19 votos

Suíça - 11 votos

Portugal - 7 votos

Em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença lamentou o resultado e anunciou que vai ser novamente canddidato em 2027.

«Hoje o futebol português saiu derrotado! Perderam os jogadores. Perderam os treinadores. Perderam os árbitros. Perderam os dirigentes. Perderam os clubes. Perderam as associações distritais. Perderam as associações de classe. Perdeu a Liga. Hoje perdemos todos, mas deixo-vos uma garantia: em 2027, num contexto mais favorável, e com todos imbuídos do mesmo sentimento e unidos pelo mesmo objetivo, iremos colocar o futebol português no lugar que é nosso por direito próprio! Porque o futebol português tem de estar representado nas mais altas instâncias do futebol internacional. E esse será daqui para a frente, estou seguro disso, um desígnio nacional», referiu.