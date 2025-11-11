Pedro Proença foi esta segunda-feira questionado sobre o momento do futebol português, numa altura em que a Federação e ele próprio estão sob fogo intenso dos clubes.

Perante a pergunta da CNN Portugal, o presidente federativo raagiu com um sorriso e um «não», daqueles nãos que parecem até questionar a pertinência da pergunta. Como se a resposta fosse um «claro que não, que pergunta...»

Tudo aconteceu na Cidade do Futebol, antes do treino da Seleção Nacional.

