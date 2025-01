Declarações de Pedro Russiano, treinador do Lusitano de Évora, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (2-1) frente ao Sp. Braga em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal:

«Agradeço primeiramente aos nossos adeptos. Numa quarta-feira, a este horário, marcarem presença em grande número com um grande apoio. Agradecer também aos nossos jogadores, que fizeram uma grande campanha na Taça de Portugal, com uma grande dignidade em todos as eliminatórias. Sabíamos que ia ser uma tarefa bastante difícil perante um dos candidatos à conquista da Taça. Seria importante aguentar os primeiros vinte minutos, disse aos jogadores que o Braga ia entrar forte na reação à perda, estiveram muito fortes, era importante tirar a bola da nossa zona de pressão. Para passar uma eliminatória destas não se pode errar, e errámos no momento crucial do jogo, que dá o golo. Numa má receção demos uma bola parada em que a qualidade do Braga fez a diferença. 1-0 deixava-nos em jogo, quando estávamos a sair dos momentos da pressão o Braga faz o segundo. Disse aos jogadores que era importante tentar fazer o golo para reentrar no jogo. A equipa foi acreditando, fomos premiados com o golo; podia ter sido mais cedo. Ficamos felizes por o Braga se sentir assustado e apertado. O que difere é a qualidade, nesses dez minutos o Braga perdeu poucas bolas, há que dar os parabéns ao Braga e desejar a maior sorte na competição».

[O que leva desta campanha] «A união que esta eliminatórias nos deu. Tem provocado cansaço, já perdemos alguns jogadores com excesso de carga física, o nosso plantel é competitivo, mas não é muito extenso. Não é fácil uma equipa de quarto escalão eliminar uma equipa de segundo escalão e duas do primeiro. Não tivemos grande sorte, na nossa casa seria muito diferente, pelas dimensões e pela atmosfera criada. Foi um prémio para todos, jogadores e equipa técnica, poder pisar este palco. Um dos lemas do nosso clube é o renascimento, há 60 anos que o clube não chegava a esta eliminatória, são experiências que vivemos».