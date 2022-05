O tenista português Pedro Sousa apurou-se esta segunda-feira para a segunda ronda do «qualifying» de Roland Garros, ao vencer o australiano Max Purcell em três «sets», no seu primeiro encontro no segundo «Grand Slam» da temporada.

Na primeira ronda da fase de qualificação do «major» parisiense, Pedro Sousa, de 33 anos, contrariou o favoritismo de Purcell, ao vencer por 6-7 (5-7), 6-4 e 7-6 (10-8).

O tenista lisboeta regressa assim à segunda ronda do «qualifying» em Roland Garros, fase que não alcançava desde 2018.

Na próxima ronda, Pedro Sousa vai defrontar o italiano Lorenzo Giustino (205.º), que venceu esta segunda-feira o austríaco Dennis Novak.