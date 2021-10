Paulo Assunção vai ter a primeira experiência como treinador ao serviço do Pedroso.



O emblema gaiense anunciou a chegada do ex-FC Porto e Atlético de Madrid para o cargo de técnico principal. Cristiano Freitas será o adjunto do antigo médio neste novo percurso.



Refira-se que o Pedroso é penúltimo classificado da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto com apenas um triunfo em seis partidas.



Além de passagens por dragões e colchoneros, Assunção jogou ainda em clubes como Palmeiras, Nacional, AEK Atenas, São Paulo, Deportivo e Levadiakos.