A seleção portuguesa de sub-20 venceu a congénere de Inglaterra (2-0) em jogo particular realizado esta quinta-feira no Estádio Municipal de Leiria.



Bernardo Couto (52m) e Filipe Cruz (70m) apontaram os golos da formação orientada por Emílio Peixe.



A seleção nacional vai dar continuidade ao estágio em Fátima e volta a jogar na segunda-feira, desta vez frente à Alemanha (15h00), novamente no Estádio Municipal de Leiria.



Portugal alinhou com: Samuel Soares, Hélder Sá (Rafael Rodrigues, 90), André Amaro, Tomás Araújo, Filipe Cruz, Rafael Brito (Diogo Fonseca, 90), Bernardo Couto (João Daniel, 76), Bernardo Folha, Henrique Pereira (Duarte Carvalho, 76), Mathys Jean-Marie (Paulo Agostinho, 70) e Pedro Brazão (Wanya Marçal, 89).