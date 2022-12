O mundo do futebol chora a morte de Pelé, que partiu nesta quinta-feira, 29 de dezembro, aos 82 anos.

A notícia gerou uma gigante onda de reações por todo o Mundo. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, era brasileiro. Património de um país mas, também, mundial. E por isso são muitos (às centenas) os jornais que fazem manchete com a morte da primeira grande estrela do desporto-rei. Do «Rei».

Jornais desportivos, claro, mas também generalistas, tablóides e até alguma imprensa especializada em notícias sobre economia prestaram tributo a Pelé. São centenas de jornais espalhados pelos cinco continentes.

O AS recupera uma icónica fotografia de Annie Leibovitz aos pés de Pelé em 1981, na Argentina o Olé curva-se perante o génio - «Tristeza não tem fim», assim mesmo, em português - no México o «rei» é «imortal».

