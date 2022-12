José Alberto Costa guarda com carinho uma camisola de Pelé, recentemente falecido.

Em declarações à agência Lusa, o antigo jogador português, depois convertido em treinador, contou a história da troca de camisola com o brasileiro.

«O que me tocou foi um jogador com a craveira e a fama dele ter tido uma sensibilidade, humildade e vontade de poder ser agradável com alguém que não conhecia de nenhum lado, mas que define muito do que era e do seu caráter no jogo. Mantenho a recordação, pois foi um aspeto altamente positivo que vi nele», afirmou.

A troca de camisolas ficou consumada em 1977, num duelo entre os Rochester Lancers, de José Alberto Costa, e o Cosmos de Pelé, na final do ‘play-off’ da Conferência Este da North American Soccer League (NASL).

Logo nos cumprimentos pré-jogo, o português aproveitou para sugerir a troca de camisolas ao brasileiro, que via como um ídolo.

«O jogo começou e nunca mais me lembrei do que tínhamos falado. Disse-me que, caso pudesse, trocávamos, mas não me podia prometer nada, pois eram sete cães a um osso. Quando acabou, assim foi. De repente, a multidão aproximou-se de dois ou três atletas, sobretudo Beckenbauer e Pelé, que eram expoentes máximos. Perante essa confusão e molhada, vejo o Pelé a solicitar às pessoas que lhe estavam a pedir camisola, meias ou calções para se afastarem e deixá-lo passar. Olhou para mim a 50 metros de distância, caminhou na minha direção e disse-me que a camisola já estava prometida», recorda.