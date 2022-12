Neymar Jr. reagiu à morte de Pelé. O internacional brasileiro que, tal como Pelé, cresceu no Santos, utilizou a conta do Instagram para falar sobre o desaparecimento do maior futebolista brasileiro de todos os tempos.

«Antes de Pelé, "10" era apenas um número. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida. Mas essa frase, linda, está incompleta. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um desporto», escreveu Neymar.

«Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento. Deu voz aos pobres, aos negros e principalmente:

Deu visibilidade ao Brasil», prosseguiu o jogador do PSG.

«O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao Rei! Ele se foi, mas a sua magia permanecerá. Pelé é ETERNO!!», concluiu.

