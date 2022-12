Pelé morreu, esta quinta-feira, aos 82 anos, numa unidade hospitalar, em São Paulo.



O hospital Albert Einstein referiu que a morte deveu-se «à falência de múltiplos órgãos» como resultado «da progressão do cancro do cólon» associada à condição do ex-jogador.



O Rei desapareceu, mas o seu legado perdurará - leia a biografia do tricampeão mundial pelo Brasil.



O comunicado do hospital Albert Einstein:



«O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon associado à sua condição clínica prévia.



O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol.»