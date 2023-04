Pelé, nome futebolistico de Edson Arantes do Nascimento, entrou para o dicionário após ter sido lançado no Brasil um movimento com essa finalidade.

Nesta quarta-feira, os gestores das páginas do ex-jogador nas redes sociais, anunciaram a novidade e mostraram também em que circunstâncias é que o nome de Pelé, no masculino, no feminino, como adjetivo ou substantivo, pode ser aplicado.

Mas o que significa Pelé? «Que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude da sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé, aplido de Edson Arantes do Nascimento, considerado o maior atleta de todos os tempos; excepcional, incomparável, único», lê-se na definição.

Três exemplos: «Ele é o pelé do basquetebol. Ela é a pelé do ténis. Ela é a pelé da dramaturgia brasileira»

Pelé, vencedor de três Mundiais de futebol pelo Brasil, morreu a 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos. Era o pelé do futebol.