A história de Pelé é gigante como ele. Um fenómeno precoce que se fez estrela ainda adolescente, até se tornar no astro mais brilhante do planeta futebol. Nessa história há muitos pontos comuns com Portugal, desde muito cedo.

Pelé tinha 16 anos quando defrontou pela primeira vez uma equipa portuguesa. E vestia a camisola do Vasco. Depois visitou Alvalade por duas vezes. Com o Benfica tem muitas histórias e entre elas um dos jogos que alimentou a sua lenda, a exibição na vitória na Luz que deu a Taça Intercontinental ao Santos.

Também se cruzou com Portugal no momento mais duro que viveu em Mundiais aquele que é o único tricampeão do mundo da história. Pelo meio, construiu uma cumplicidade eterna com outra lenda, Eusébio.

Ao todo, Pelé defrontou equipas portuguesas em 16 ocasiões. Só perdeu duas vezes, ambas frente à seleção nacional, tendo marcado 15 golos nesses jogos. Em memória do 10 eterno, o Maisfutebol recolheu dez histórias desses duelos, que pode recordar aqui.