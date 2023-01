O velório do antigo futebolista brasileiro Pelé realiza-se esta segunda-feira e várias personalidades do futebol do Brasil e além-fronteiras, assim como centenas de adeptos, prestam homenagem ao «Rei», no estádio do Santos.

Nas últimas horas e minutos, muitos já tributaram Pelé no Vila Belmiro, no velório que teve início pelas 10 horas locais, 13 horas em Portugal Continental.

Pelé faleceu na passada quinta-feira, aos 82 anos. O corpo vai a enterrar na terça-feira.

Siga o essencial da homenagem a Pelé, aqui, no Maisfutebol.