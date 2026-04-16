Declarações de Manuel Pellegrini, treinador do Betis, em conferência de imprensa, após a derrota por 2-4 frente ao Sporting de Braga, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, disputada esta quinta-feira, 16 de Abril, em Sevilha.

[Que mensagem deixa aos adeptos?]

É difícil quando perdemos o jogo como perdemos. Fizemos uma primeira parte de grande nível: marcámos, tivemos ocasiões. Depois, na segunda parte, sentimos o efeito do golo ainda na primeira parte. Foi uma confusão total, nunca mais fizemos o que fizemos no primeiro tempo e perdemos justamente.

É um fracasso. Muito duro. Estávamos a ganhar 2-0, a jogar em casa, empatámos fora. O futebol não permite errar e errámos muito ocasionalmente.

[Que explicação para esta derrota?]

As explicações no futebol são difíceis de dar. Com o Atlético de Madrid, na Taça do Rei, também perdemos em casa. Os erros pagam-se no futebol. São duas derrotas duras porque foram no nosso estádio. Esta derrota é muito dolorosa e temos de tentar superá-la.

[Este é o seu momento mais duro enquanto treinador do Betis?]

É duro, claro. Podíamos chegar, pela primeira vez, às meias finais da Liga Europa. Perder como perdemos… é uma derrota muito dolorosa. Mas o futebol é assim: temos de reagir e será importante garantir a entrada para as competições europeias na próxima temporada.