O Penafiel-Académico de Viseu e o Mafra-Varzim terminaram empatados sem golos. Foram os dois únicos jogos deste sábado na II Liga e que abriram a 17.ª jornada do campeonato.

Em Penafiel, o jogo teve estreia dos treinadores nos respetivos bancos, Filipe Rocha do lado dos da casa e Pedro Ribeiro, que tinha saído do Penafiel, no lado dos visitantes.

A primeira parte foi equilibrada e, já na segunda, o Penafiel teve mais ocasiões, com Domen Gril a evidenciar-se no duelo direto com Roberto para manter o 0-0, que até podia ter sido alterado pelo Académico na parte final, com Carlos Rentería a acertar no ferro da baliza.

No Mafra-Varzim, o mesmo resultado, que confirmou a dificuldade dos poveiros em sair da zona funda da tabela, embora a equipa nortenha tenha findado uma sequência de quatro jogos a perder. O Mafra, que joga os quartos de final da Taça de Portugal a meio da próxima semana, também continua com dificuldade em ganhar em casa: em oito jornadas caseiras, tem uma vitória, cinco empates e duas derrotas.

Na classificação, o Penafiel e o Mafra têm 24 pontos cada, respetivamente em oitavo e nono lugares. O Académico é 12.º com 18 pontos e o Varzim 18.º e último, com oito pontos.