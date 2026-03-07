Penafiel e Farense empataram a um golo na tarde deste sábado, na 25.ª jornada da II Liga. O marcador apenas foi inaugurado aos 73 minutos, a favor do Penafiel, graças ao acerto do ala Bruno Pereira, que cobrou um livre direto de forma exímia. Os anfitriões jogavam em vantagem numérica nesta fase, uma vez que o médio Yannick Semedo viu o cartão vermelho direto aos 52 minutos.

Ainda assim, o Farense resgatou um ponto aos 90+6 minutos, quando o avançado Rui Costa restabeleceu a igualdade. O experiente ponta de lança foi aposta aos 82 minutos.

Assim, o Farense continua a ser a primeira equipa acima da zona de despromoção, com 28 pontos, um de vantagem sobre o Paços de Ferreira. Segue-se a receção ao Felgueiras (14.º), no sábado (18h). Por sua vez, o Penafiel é 13.º, com 29 pontos, antes da visita ao Feirense (10.º), a 15 de março.