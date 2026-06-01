José Manuel Aira assumiu o comando técnico do Penafiel em setembro e garantiu a manutenção na II Liga, com 11 vitórias em 29 rondas. Por isso, o espanhol de 50 anos vai continuar ao leme dos durienses na próxima temporada.

O Penafiel terminou o campeonato no 14.º lugar, a pior classificação desde a subida em 2009.

Quanto a José Manuel Aira, antes de treinar o Penafiel passou pela equipa B do Alavés, assim como por França e Croácia.

