O Penafiel vai sentindo os efeitos da compra da SAD pelo multimilionário espanhol Juan Carlos Escotet. Através das redes sociais, o clube informou que o relvado do Municipal 25 de Abril, com mais de 40 anos, vai ser substituído por um híbrido de última geração. O novo tapete vai ser instalado pela empresa italiana Limonta, antiga responsável pelos relvados de Real Madrid e Milan.

Recorde-se que, este verão, Juan Carlos Escotet adquiriu 90 por cento da SAD do Penafiel por 12 milhões de euros. O magnata espanhol, de 65 anos, é dono do Deportivo Coruña, presidente do banco ABANCA e do conselho de administração do Kopke Group, empresa ligada ao Vinho do Porto.

«A intervenção inclui ainda a renovação completa dos sistemas de drenagem e rega, integrada no plano estratégico de investimento liderado pela nova propriedade, orientado para reforçar as condições desportivas e operacionais do clube. (...) Enquanto decorrem os trabalhos, o jogo frente ao Sporting B (...) será disputado no Estádio do Vizela, no sábado, 8 de novembro, às 11:00 horas», esclarece o clube.

O Penafiel é nono da II Liga, com 12 pontos, a cinco dos lugares de promoção direta, e com quatro pontos de vantagem sobre a “zona proibida”.