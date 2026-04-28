Penafiel
Penafiel não esquece aniversário de André Silva: «Hoje seria o teu dia»
Irmão de Diogo Jota faria 26 anos esta terça-feira
Irmão de Diogo Jota faria 26 anos esta terça-feira
André Silva, irmão de Diogo Jota, faria 26 anos esta terça-feira e o Penafiel recordou a data com um vídeo dedicado ao seu antigo jogador, falecido a 3 de julho de 2025, num trágico acidente de automóvel, com o irmão, em Espanha.
«André, hoje seria o teu dia. Continuas connosco, sempre, em cada treino, em cada jogo, em cada golo. Feliz aniversário André», escreveu o clube duriense numa publicação nas redes sociais.
