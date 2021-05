Depois da vitória do Arouca em Mafra, o Vizela recuperou o segundo lugar da II Liga com um triunfo em Penafiel, por 2-1.

A equipa de Álvaro Pacheco adiantou-se no marcador ao minuto 56, por Tavinho, mas o Penafiel empatou por Robinho (68m).

Gustavo Henrique viu o segundo cartão amarelo logo a seguir (70m), e o Vizela aproveitou a superioridade numérica para chegar ao triunfo, com um golo de Marcos Paulo ao minuto 86.

Um tento muito festejado, inclusivamente pelo técnico, que entrou em campo para abraçar os jogadores.

Com este resultado o Vizela vai para a última jornada com 63 pontos, mais um do que o Arouca.