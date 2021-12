No final do Penafiel-Sporting, Pote e alguns elementos dos leões não ficaram indiferentes a uma criança que tinha o sonho de ver o clube do coração ao vivo.

Pedro é um menino com limitações físicas e que recorre a serviços de fisioterapia, para os quais os Bombeiros Voluntários de Penafiel o transportam.

«O Pedro, adepto indiscutível do Sporting mostrou-se com um sentimento “agridoce” com o facto do Sporting jogar em Penafiel. O seu clube viria a Penafiel mas não conseguiria ver o jogo! O Bombeiro que o transporta não ficou indiferente à situação e prometeu que o levaria ao jogo, tendo desencadeado todos os contactos necessários para realizar este objetivo!», escreveu a corporação nas redes sociais, sublinhando o papel decisivo do presidente dos durienses neste processo.

Após o apito final, o menino recebeu duas camisolas do Sporting, uma autografada pelos jogadores e a outra de Pote. Além disso, ainda tirou fotografias com o avançado e Ruben Amorim.