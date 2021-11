Farense e Penafiel empataram na tarde desta segunda-feira a dois golos, em jogo da 10.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Num início frenético, o Penafiel foi a primeira equipa a marcar, num grande golo de João Amorim, aos três minutos, num remate fora da área. Contudo, os algarvios responderam de pronto, com Elves Baldé a assinar o 1-1 no marcador, de cabeça, ao minuto cinco.

O Farense podia ter dado a volta ao marcador por Mayambela, mas foi o Penafiel a chegar ao intervalo em vantagem, graças a um golo de Roberto, aos 31 minutos.

O 2-2 final surgiu na segunda parte, aos 74 minutos, num remate de Mica Silva que acabou com um desvio infeliz de Lucas Tagliapietra, para um autogolo que resultou na igualdade final.

Com este resultado, a equipa comandada por Fanã segue no 16.º e antepenúltimo lugar, agora com seis pontos e ainda sem vitórias ao fim de nove jogos disputados na prova. Tem seis empates (este foi o quinto seguido) e três derrotas, mas menos um jogo disputado. Já o Penafiel é sétimo classificado, com 15 pontos somados em dez jogos.

Esta segunda-feira, há ainda um Académica-Nacional, que iniciou às 16h30.