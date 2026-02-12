Penteados
Há 1h e 22min
No dia do cabelo maluco: os 30 piores penteados da história do futebol
O Maisfutebol apresenta-lhe uma lista do mais bizarro que se tem visto na cabeça dos jogadores
O Maisfutebol apresenta-lhe uma lista do mais bizarro que se tem visto na cabeça dos jogadores
Quem tem filhos com menos de 10 anos sabe que hoje nas escolas do nosso país é um dia especial: o dia do cabelo maluco, que vem pouco antes da celebração do carnaval.
Ora para celebrar esta data especial para as crianças de Portugal, o Maisfutebol elegeu os 30 piores penteados da história do futebol. São escolhas verdadeiramente bizarras, a maior parte das quais ficaram na nossa memória.
Impossível esquecer, por exemplo, o cabelo de Abel Xavier quando jogava em Inglaterra. Ou aquela coisa que Ronaldo Fenómeno fez na cabeça durante o Mundial 2022. Ou até aquelo rabo de cavalo de Roberto Baggio.
Venha daí neste dia do cabelo maluco e veja os penteados mais loucos do futebol. Está tudo na galeria associada a este artigo.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS