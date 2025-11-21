Guardiola rendido a Bernardo Silva: «Um dos melhores que já treinei»
Técnico espanhol deixa rasgados elogios ao internacional português
Pep Guardiola voltou a deixar rasgados elogios a Bernardo Silva, reafirmando a importância do internacional português no sucesso do Manchester City. Questionado sobre onde colocaria Bernardo entre todos os jogadores que orientou ao longo da carreira, o técnico colocou-o no lote dos melhores.
«Um dos melhores. Top. No topo. Um dos melhores», começou por dizer na antevisão da partida entre o Manchester City e o Newcastle.
O técnico dos citizens destacou a versatilidade e inteligência do médio português, sublinhando que o impacto do médio português na equipa vai muito além dos números.
«Ele consegue fazer tudo. Não é o que marca mais golos ou faz mais assistências, mas oferece-nos, e a si mesmo, algo que não aparece nas estatísticas. Contribui com muitas coisas que são incrivelmente valiosas para a equipa vencer partidas», afirmou o treinador espanhol.
«Sem dúvida, um dos melhores jogadores que já treinei em toda a minha carreira», concluiu.
O Manchester City visita o Newcastle no próximo sábado, às 17h30, em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga inglesa.