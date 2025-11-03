Pep Guardiola deixou rasgados elogios a Erling Haaland e assegurou que o avançado norueguês está ao nível de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi... em termos de finalização.

Na conferência de imprensa após o triunfo sobre o Bournemouth, o técnico espanhol destacou a «fome de golo» que Haaland tem e que o torna num «jogador de elite». Até ao momento, na temporada, Haaland leva 25 golos pelo Manchester City e pela seleção da Noruega.

«Claro que está (ao nível de Cristiano e Messi em termos de finalização), basta olhar para os números dele. A diferença é que Messi e Ronaldo fazem isso há 15 anos, mas este também é de outro nível. Ele tem aquela fome de golo que o torna num jogador de elite. Já disse muitas vezes como é incrível treiná-lo. Às vezes sou duro com ele, mas ele tem a mente aberta. Sem ele, será difícil, para ser honesto», afirmou.