Há treinadores que conquistam troféus. Há treinadores que deixam um legado eterno. E depois há Pep Guardiola, uma figura rara que conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo com um futebol de encantar.

Quando um dia se fizer a história do futebol do século XXI, os números ocuparão inevitavelmente algumas páginas. 42 troféus em 18 temporadas como treinador principal são uma marca impressionante. Mas reduzir Guardiola aos títulos seria como tentar explicar uma sinfonia apenas contando as notas. Os troféus contam o que venceu. O futebol que criou explica o porquê de ser lembrado para sempre. Guardiola não mudou apenas equipas. Mudou a forma como o jogo é pensado.

Quando assumiu o Barcelona em 2008, herdou um clube que procurava reencontrar-se. O que construiu foi muito mais do que uma equipa vencedora. Foi uma ideia. Uma filosofia. Um modelo de futebol baseado na posse de bola, na ocupação inteligente dos espaços, na pressão alta após a perda da bola e na convicção de que a “redondinha” deveria ser uma ferramenta de criação e não apenas um objeto de disputa.

O seu Barcelona tornou-se uma obra-prima coletiva. Com jogadores extraordinários como Lionel Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, entre outros, Guardiola criou uma equipa que parecia jogar alguns segundos à frente das restantes. Não era apenas eficaz, era bela. Muito bela. E num desporto onde tantas vezes o resultado apaga a memória da forma, aquela equipa conseguiu unir as duas coisas.

O impacto ultrapassou rapidamente as fronteiras da Catalunha. A seleção espanhola que dominou o futebol internacional entre 2008 e 2012 encontrou no trabalho desenvolvido por Guardiola uma das suas maiores inspirações. O título europeu em 2008, o Mundial de 2010 e o Euro 2012 foram conquistados por uma geração extraordinária de jogadores, mas também por uma ideia de jogo que tinha raízes profundas naquilo que se via semanalmente em Camp Nou.

Mais tarde, Guardiola levaria os seus princípios para outros palcos. No Bayern de Munique continuou a desafiar convenções, reinventando posições, criando novas dinâmicas e provando que o sucesso não precisava de ser inimigo da inovação. Mas foi em Inglaterra, no Manchester City, que voltou a transformar o impossível em rotina.

A Premier League era frequentemente descrita como um campeonato incompatível com o futebol de controlo absoluto que Guardiola defendia. Demasiado física. Demasiado intensa. Demasiado imprevisível.

Ano após ano, o City tornou-se a expressão mais refinada das suas ideias. Laterais transformaram-se em médios. Médios transformam-se em laterais. Centrais passaram a construir como criativos. A pressão tornou-se uma arte. A posse de bola deixou de ser estatística para se tornar domínio emocional do jogo. E então chegou o tão desejado “Treble”.

A conquista da Premier League, da Taça de Inglaterra e da Liga dos Campeões na mesma temporada não representou apenas o auge competitivo do Manchester City. Foi a confirmação definitiva de que a visão de Guardiola podia triunfar em qualquer contexto, contra qualquer adversário e em qualquer país.

Mas os grandes legados não se medem apenas pelas vitórias. Medem-se pela influência.

Hoje, em praticamente todos os campeonatos do mundo, é possível encontrar equipas, treinadores e academias que carregam traços do pensamento de Guardiola. Alguns imitam-no. Outros adaptam-no. Muitos tentam contrariá-lo. Todos, de alguma forma, tiveram de reagir à sua presença. Porque Pep não mudou apenas a maneira de atacar ou defender. Mudou, sim, a linguagem do futebol.

Na sua despedida do Manchester City, as palavras da filha, Maria Guardiola, emocionaram muitos adeptos. Não porque falassem dos troféus, dos recordes ou das noites europeias. Mas porque lembravam algo mais importante. Por trás do treinador revolucionário existe um homem. Um pai. Uma pessoa que dedicou a vida a perseguir uma ideia de excelência no futebol. Uma família que deu a volta ao mundo em troca de um lugar privilegiado na história do desporto-rei.

E talvez seja essa a imagem que ficará quando o tempo passar. Não apenas a do treinador que ganhou tudo. Mas a do sonhador que acreditou que o futebol podia ser jogado de forma diferente.

Os troféus ficarão nos museus. Os recordes serão ultrapassados. As estatísticas acabarão por perder relevância. Mas as ideias sobrevivem. E poucas ideias marcaram tão profundamente o futebol moderno como as de Pep Guardiola. Por isso, quando se fala da sua despedida, talvez a melhor homenagem não esteja nos números. Mas sim na herança.

Porque vários treinadores vencem campeonatos. Pep Guardiola mudou o jogo.