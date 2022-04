Pep Guardiola recordou os clássicos do Barcelona com o Real Madrid e afirmou que a «a rivalidade com Mourinho foi muito boa», durante esse período.

Na antevisão ao duelo com o Liverpool, o técnico catalão lembrou os duelos entre os gigantes espanhóis e começou por dizer: «Toda a educação através do desporto, para mim e para a minha família, veio do Barcelona. Nunca serei grato o suficiente ao Barcelona pelo que fizeram por mim. Vivi lá quatro anos incríveis como treinador, anos que nunca esquecerei. Deu-me uma experiência incrível. Não mudaria um segundo do que lá vivi.»

Depois, Guardiola referiu Mourinho em concreto. A rivalidade entre os dois gigantes espanhóis esteve ao rubro e os dois técnicos trocaram muitas vezes palavras em conferências de imprensa.

«Nem mesmo aqueles quatro jogos seguidos [em 18 dias] contra o Real Madrid. Nem mesmo nos anos anteriores com Manuel Pellegrini... foi fantástico, tenho memórias incríveis. O meu desejo para o Barcelona é sempre o melhor. É diferente. E a rivalidade com José Mourinho foi muito boa. Aprendi muito sobre mim mesmo. Cresci como treinador. Ele empurrou-me para outro nível como treinador. Ele obrigou-me a colocar a equipa noutro patamar.»

Os dois treinadores viriam a reencontrar-se já em Inglaterra.