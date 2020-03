Atento e preocupado com o surto da Covid-19 em Espanha, e mais propriamente na Catalunha, de onde é natural, Pep Guardiola tornou-se no mais recente doador entre as grandes personalidades do futebol mundial, na luta contra o novo coronavírus.



O antigo jogador e treinador do Barcelona mostrou toda a sua solidariedade ao doar um milhão de euros à Fundação Àngel Soler Daniel, entidade gerida pelo Colégio Oficial de Médicos de Barcelona, que desde sábado tinha conseguido angariar 33 mil euros.



A quantia doada por Guardiola destina-se a adquirir equipamento médico necessário ao combate à pandemia da Covid-19, nomeadamente material médico de protecção como luvas, óculos, máscaras e desinfectante, bem como de ventiladores e outro material para tratar os pacientes que contraíram o vírus, sendo a sua distribuição efectuada por centros hospitalares e residências na região da Catalunha.



Para além da aquisição de material, as doações que estão a chegar à Fundação Àngel Soler servem igualmente como suporte para o financiamento por parte da instituição da produção alternativa de ventiladores e outros elementos de proteção, por meio da impressão 3D.



Pep Guardiola, treinador da formação inglesa do Manchester City, tem 49 anos e nasceu na pequena localidade de Santpedor, com 6500 habitantes, que fica a pouco mais de Barcelona.