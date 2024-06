A gozar férias nos Estados Unidos da América, Pep Guardiola tem-se mostrado fã dos Boston Celtics.

Depois de ter assistido ao treino da equipa de Neemias Queta, o treinador do Manchester City esteve, na madrugada desta sexta-feira, no TD Garden, a assistir à vitória dos Celtics no primeiro jogo da final de NBA, frente aos Mavericks.

Vestido a rigor, e a assistir ao aquecimento das equipas, o treinador catalão foi cumprimentado com bastante afinco por Kristaps Porzingis, poste dos Celtics, que o fez com um sorriso largo no rosto.

Depois desta vitória da equipa de Boston, por 107-89, as duas equipas voltam a encontrar-se na madrugada de segunda-feira, no TD Garden, para disputarem o segundo jogo da final.