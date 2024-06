Na véspera do primeiro jogo da final da NBA, frente aos Dallas Mavericks, os Boston Celtics realizaram um treino aberto à imprensa e tiveram um convidado muito especial, o treinador do Manchester City, Pep Guardiola.

A equipa de Neemias Queta treinou no TD Garden e o técnico espanhol esteve à conversa, no centro da quadra, com Joe Mazulla, treinador dos Celtics.

O coletivo de Boston recebe os Dallas Mavericks na madrugada desta sexta-feira, à 1h30, naquele que é o primeiro jogo das finais da liga norte-americana de basquetebol.

