Pepe Reina confessou que viveu momentos complicados quando estava isolado após os primeiros sintomas de Covid-19.



«Estive isolado desde que notei os primeiros sintomas do vírus. Tive febre, tosse, dores de cabeça que nunca passavam, sentia-me cansado. Assustei-me quando me faltou o ar durante 25 minutos, como se a minha garganta tivesse fechado e o ar não pudesse passar. Passei os primeiros sete ou oito dias num quarto», disse, em entrevista ao Corriere dello Sport.



Nem Barcelona, Villarreal, Liverpool ou Bayern. O Nápoles foi a equipa onde o guarda-redes espanhol se sentiu verdadeiramente bem.



«Nápoles é a minha dimensão natural. Dei-me conta disso quando fui de Nápoles para o Bayern de Munique, entendi que queria uma vida distinta, exatamente a vida que tinha desejado. Ir para Nápoles foi a minha melhor decisão, posso garantir que nunca me diverti tanto como nos três anos em Nápoles com o Sarri no banco», afirmou.



Pepe Reina, atualmente no Aston Villa, referiu ainda que se encontra melhor depois o susto que viveu.