O internacional português Pepe deixou uma mensagem ao ex-companheiro Bruno Alves, que terminou a carreira de futebolista esta terça-feira.

«Grande Bruno! Foi para mim uma honra termos partilhado tantos momentos! Confio e desejo que o que se segue te traga muitas alegrias e êxitos», escreveu o defesa do FC Porto no Instagram, juntamente com algumas fotografias em que os dois surgem vestidos com as cores da seleção portuguesa.

O antigo jogador dos azuis e brancos respondeu nos comentários: «Obrigado irmão de muitas batalhas. Palavras e sentimento que levarei sempre comigo. Forte abraço, sempre juntos», escreveu.

Pepe e Bruno Alves foram companheiros no eixo da defesa portista entre 2005 e 2007. Além disso, os dois centrais partilharam o balneário da equipa das Quinas durante largos anos e, juntos, participaram na conquista do Campeonato da Europa de 2016.