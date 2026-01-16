Pepe vai jogar um jogo de lendas, este sábado em Monterrey, no México, num conjunto de atividades que têm como objetivo promover o próximo Mundial que será disputado, precisamente, no México, Canadá e Estados Unidos da América. Em conversa antes do jogo, o ex-internacional português falou sobre o seu desejo para a seleção portuguesa e, sobretudo, para Cristiano Ronaldo.

Num primeiro momento, Pepe destacou a qualidade da equipa e do jogador mexicano e recordou que os jogadores «nunca desistem até ao final do jogo». Contudo, o destaque foi para o desejo do central ver Portugal vencer a competição.

«Falaram em dois jogadores que ganharam o Mundial no México (Pelé e Maradona). Espero que o Cristiano Ronaldo seja o terceiro a conquistar o troféu», referiu.

Pepe fez ao serviço da seleção portuguesa, recorde-se, um total de 141 jogos e oito golos.

Ora veja as declarações: