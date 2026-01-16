Pepe: «Espero que o Cristiano vença o Mundial»
Defesa confessou desejo de ver Portugal conquistar o troféu
Pepe vai jogar um jogo de lendas, este sábado em Monterrey, no México, num conjunto de atividades que têm como objetivo promover o próximo Mundial que será disputado, precisamente, no México, Canadá e Estados Unidos da América. Em conversa antes do jogo, o ex-internacional português falou sobre o seu desejo para a seleção portuguesa e, sobretudo, para Cristiano Ronaldo.
Num primeiro momento, Pepe destacou a qualidade da equipa e do jogador mexicano e recordou que os jogadores «nunca desistem até ao final do jogo». Contudo, o destaque foi para o desejo do central ver Portugal vencer a competição.
«Falaram em dois jogadores que ganharam o Mundial no México (Pelé e Maradona). Espero que o Cristiano Ronaldo seja o terceiro a conquistar o troféu», referiu.
Pepe fez ao serviço da seleção portuguesa, recorde-se, um total de 141 jogos e oito golos.
Ora veja as declarações:
Dice Pepe que si ya ganó Pele y Maradona el Mundial en México, ahora le toca a su compa CR7 pic.twitter.com/2OjAZsWzFV— San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) January 15, 2026