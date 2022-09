Aos 39 anos, Pepe entra em campo para disputar mais uma Liga dos Campeões. O FC Porto visita o Atlético Madrid nesta quarta-feira (20h00) e o internacional português garante que vai viver a experiência como se fosse a primeira vez.

«Saboreio como se fosse o primeiro jogo. Como já disse antes, sinto-me um privilegiado por poder entrar no Olival e poder competir com os meus companheiros. Estou a fazer o que mais gosto», salientou o defesa-central.

Na conferência de imprensa realizada em Madrid, um jornalista recordou o At. Madrid-FC Porto da época passada (0-0), dizendo que o empate acabou por ser um resultado positivo para os dragões. Pepe interrompeu a pergunta.

«Calma aí, resultado positivo não! Nós jogamos sempre para ganhar, para a vitória. O empate pode ser positivo para alguns, mas para nós não», frisou o experiente jogador, frisando uma ideia que já tinha expressado minutos antes. «Esse jogo de amanhã vai exigir que tenhamos todos muita paciência, não se ganha nem se perde no primeiro minuto. Vai ser extremamente difícil para nos, mas nós trabalhámos bem, sabemos que o Atlético Madrid é uma equipa que defende muito, tem um tipo de jogo com linhas muito baixas para explorar o contra-ataque. Preparámos bem o jogo para não sermos surpreendidos.»

«No ano passado, foi por um detalhe que não vencemos aqui. Depois, perdemos o jogo em Portugal nos últimos minutos por falta de maturidade da nossa parte. Estávamos bem no jogo, estávamos a ser muito competitivos. Se tivéssemos tido uma vitória no primeiro jogo aqui, o segundo jogo seria completamente diferente», acrescentou Pepe.

Em Barcelos, frente ao Gil Vicente, o internacional português contou com David Carmo como parceiro no eixo defensivo. «É deixá-lo que continue a ter a sua progressão. Fez um bom trabalho no Sp. Braga, conseguiu ir à seleção, agora teve minutos no último jogo, tem de ser habituar à exigência de um clube como o FC Porto, o que é difícil. Temos de deixar que faça o seu percurso como tem feito até agora para que no futuro tenha os seus êxitos», rematou o central.

O At. Madrid-FC Porto desta quarta-feira (20h00) pode ser acompanhado em direto no Maisfutebol, via digital, ou na TVI.